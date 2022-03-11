Російські війська обстріляли цивільних у Бучі, коли ті чекали на евакуацію

Російські війська обстріляли цивільних у Бучі, коли ті чекали на евакуацію

Прокура розслідує цей факт як порушення законів та звичаїв війни.

Російські військові 11 березня відкрили вогонь зі стрілецької зброї по мирних людях, які очікували на евакуацію з Бучі в Київській області. Одна людина зазнала поранення.

Про це повідомили в Офісі генпрокурора.

Там наголосили, що органи прокуратури Київської області розпочали кримінальні провадження за фактами порушення законів та звичаїв війни.

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Окрім того, у прокуратурі повідомили, що напередодні внаслідок чергової ворожої артилерійської атаки у Бучі було зруйновано житлові будинки, а місцевий житель зазнав осколкових поранень.

В Ірпені внаслідок бойових дій вибухнув будинок, загинув чоловік.

Розпочато розслідування і за фактом обстрілу 11 березня російськими військами смт Баришівка Броварського району. Обстріл був здійснений крилатими ракетами, внаслідок якого поранень зазнали 6 цивільних, зокрема журналіст. Також пошкоджено житлові будівлі та частково зруйновано об'єкти інфраструктури.

Зауважимо, що 11 березня триває евакуація мирних жителів з населених пунктів, де ведуться активні бойові дії. Зокрема, кілька гуманітарних коридорів є у Київській області. До Києва евакуюють людей з Бучі, Гостомеля, Козаровичів, Андріївки, Микуличина, Макарова, Бородянки.

ТСН.ua

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