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Російські війська обстріляли авто з журналістами Sky News у Київській області

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Російські війська обстріляли авто з журналістами Sky News у Київській області

скриншот з відео

Один з медійників постраждав та потрапив до лікарні.

Російські військові 28 лютого обстріляли автомобіль працівників британського телеканалу Sky News поблизу села Стоянка Київської області.

Про це повідомила обласна поліція.

"28 лютого близько 16 години російські військові обстріляли автомобіль із п’ятьма працівниками британського телеканалу Sky News. Це сталося поблизу села Стоянка в Бучанському районі", ­– йдеться у повідомленні.

Медійники одразу вибігли з авто та сховалися в найближчому укритті, звідки їх евакуювали працівники Бучанського районного управління поліції.

Одного з представників медіа поліцейські доправили до лікарні, де йому надали першу медичну допомогу. Згодом він приєднався до своїх колег.

У поліції уточнили, що у групі журналістів ­– четверо громадян Великої Британії та один громадянин України.

Поліція встановлює обставини ворожого обстрілу журналістів поблизу села Стоянка 28 лютого близько 16-ї години вечора російські військові обстріляли автомобіль з п’ятьма працівниками британського телеканалу Sky News. Це сталося поблизу села Стоянка в Бучанському районі. Натрапивши на засідку, медійники відразу вискочили з машини та сховалися в найближчому укритті, звідки їх евакуювали працівники Бучанського районного управління поліції. Одного з представників закордонного медіа поліцейські доставили в лікарню, де йому надали першу медичну допомогу. Згодом він приєднався до своїх колег. У групі журналістів - четверо громадян Великобританії та один громадянин України. #поліція #поліціяКиївщини Національна поліція України Моя Київщина Погляд Київщина - інформаційна агенція УНІАН УНН - Українські Національні Новини Цензор.НЕТ Українська правда Суспільне Новини Столичний регіон Obozrevatel

Опубліковано Поліція Київської області Вівторок, 1 березня 2022 р.

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до 6:00 28 лютого військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • В особовому складі - 5710 осіб, полонених - 200.
  • Знищено та пошкоджено літаків – 29 од;
  • гелікоптерів – 29 од;
  • танків ‒ 198;
  • ББМ ‒ 846;
  • артилерійських систем – 77;
  • засоби ППО - 7;
  • РСЗВ - 24;
  • цистерн з ПММ - 60;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3;
  • катери – 2 одиниці;
  • автомобільної техніки - 305.

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню:

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