Російські війська обстріляли авто з журналістами Sky News у Київській області

Один з медійників постраждав та потрапив до лікарні.

Російські військові 28 лютого обстріляли автомобіль працівників британського телеканалу Sky News поблизу села Стоянка Київської області.

Про це повідомила обласна поліція.

"28 лютого близько 16 години російські військові обстріляли автомобіль із п’ятьма працівниками британського телеканалу Sky News. Це сталося поблизу села Стоянка в Бучанському районі", ­– йдеться у повідомленні.

Медійники одразу вибігли з авто та сховалися в найближчому укритті, звідки їх евакуювали працівники Бучанського районного управління поліції.

Одного з представників медіа поліцейські доправили до лікарні, де йому надали першу медичну допомогу. Згодом він приєднався до своїх колег.

У поліції уточнили, що у групі журналістів ­– четверо громадян Великої Британії та один громадянин України.