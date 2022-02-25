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Російські танки влучили у багатоповерхівку на Оболоні

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Російські танки влучили у багатоповерхівку на Оболоні

Про постраждалих або загиблих невідомо.

Російські танки влучили у багатоповерхівку на Оболоні.

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