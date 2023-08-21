Російські танки – в Києві: на Хрещатику виставили знищену ворожу техніку (фото)

Хрещатик перекритий від рогу вулиці Богдана Хмельницького до Майдану Незалежності.

У Києві на Хрещатику почали встановлювати 21 серпня розтрощені і спалені російські танки, бронемашини та залишки ракет задля "параду" знищеної техніки окупантів.

Про це повідомляє "Суспільне".

На головну вулицю Києва привезли близько 20 одиниць знищеної російської техніки. Серед неї – іржаві танки, самохідні гаубиці, бойові машини піхоти, легкі броньовані багатоцільові транспортери (тягачі), бронетранспортери, бойові машини десанту, рештки збитих ракет.

Хрещатик наразі перекритий від рогу Богдана Хмельницького до Майдану Незалежності.

Знищена російська військова техніка на Хрещатику / Фото: Суспільне

Знищена російська військова техніка на Хрещатику / Фото: Суспільне

Знищена російська військова техніка на Хрещатику / Фото: Суспільне

Знищена російська військова техніка на Хрещатику / Фото: Суспільне

Нагадаємо, напередодні в КМВА попередили, що від 21 до 28 серпня у Києві буде перекритий рух Хрещатиком, адже в центрі столиці з нагоди Дня Незалежності України діятиме виставка знищеної російської техніки.

Водночас Київ не влаштовуватиме масових заходів у День Незалежності.

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