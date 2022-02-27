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Російські окупанти влучили в Києві в районі радіоактивного об'єкту

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Російські окупанти влучили в Києві в районі радіоактивного об'єкту

Камери стостережень зафіксували падіння снарядів.

Цієї ночі, 27 лютого о 01:20, під масового бомбардування Kиєва всіма доступними Російській Федерації видами зенітного та ракетного озброєння снаряди влучили у пункт захоронення радіоактивних відходів київської філії "Об’єднання Радон".

Про це повідомила Державна інспекція ядерного регулювання України з посиланням на персонал підприємства, який перебуває в укритті внаслідок масового обстрілу, який досі триває.

"Наразі відсутня можливість оцінки масштабу руйнувань. Автоматизована система радіаційного моніторингу вишла з ладу. Але камери стостережень зафіксували падіння снарядів. Оцінка радіаційної обстановки буде здійснена переносними приладами після завершення обстрілів. За попередньою оцінкою Держатомрегулювання, за межами санітарно-захисної зони, загрози населенню немає", - ідеться в повідомленні.

У ДСНС заявили, що снаряд влучив у паркан, а будівля та ємності - цілі. Про це сказав ведучий телеканалу "Рада" під час спільного інформаційного марафону українських телеканалів.

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Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до вечора 26 лютого військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • втрати особового складу - понад 3000 осіб,
  • танки - близько 100,
  • бойові броньовані машини - близько 540,
  • гармати - 15,
  • ЗРК "Бук" - 1,
  • літаки - 16,
  • вертольоти - 18.

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія наносить удари по цивільному населенню:

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