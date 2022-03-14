Російські окупанти розстріляли на Київщині професора Національної академії наук

65-річний науковець був у Ворзелі, щоб вивезти звідти свою сім’ю.
Російські окупанти розстріляли у Ворзелі на Київщині фізика-експериментатора, заступника директора Інституту фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова НАН України Василя Кладька.
Про це повідомляє Національна академія наук України.
Відомо, що 65-річний науковець був у Ворзелі, щоб вивезти звідти свою сім’ю. Дружина та онуки встигли виїхати, він же затримався, коли у Ворзель зайшли російські окупанти.
"Відділення фізики і астрономії НАН України з глибоким сумом сповіщає, що 13 березня у Ворзелі російські окупанти варварськи розстріляли чудового фізика-експериментатора, багаторічного завідувача відділу і заступника директора Інституту фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова НАН України, лауреата Державної премії України в галузі науки і техніки, премії ім. В.Є. Лашкарьова НАН України, професора, члена-кореспондента НАН України Василя Петровича Кладька", - йдеться у подомленні.
Василь Кладько був родом із Рівненщини, 1986 р. захистив кандидатську роботу, 2000 р. – докторську. 2007 р. йому присвоєно звання професора. 2015 р. Кладька було обрано членом-кореспондентом Національної академії наук України.
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