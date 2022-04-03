Російські окупанти ракетами повторно обстріляли зруйновану будівлю та коледж у Василькові: є поранені

Російські окупанти ракетами повторно обстріляли зруйновану будівлю та коледж у Василькові: є поранені

Окупанти місяць тому вже обстрілювали цю споруду.

Російські окупанти у неділю, 3 квітня, повторно обстріляли уже зруйновану будівлю та коледж у Василькові Київської області.

Про це повідомляє повітряне командування "Центр".

"Російські війська цинічно нищать інфраструктуру та вбивають мирне населення України порушуючи гуманітарне міжнародне право Сьогодні, ворог вчергове завдав ракетного удару по місту Васильків. Частину ракет вдалось збити нашим системи протиповітряної оборони. Дана територія була обстріляна ворожими ракетами місяць тому і зазнала значних руйнувань, майже всі приміщення згоріли від ракетного удару", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, на цій території також був коледж, який громада міста після ракетних обстрілів намагалась відновити власними силами.

"Російські окупанти підступно стріляють, не полишаючи практику залякування мирного населення, адже на територію куди прилетіла ракета наводили порядок на вулиці і будівлях працівники закладу. За попередніми даними декілька працівників отримали поранення та евакуйовані до місцевого лікувального закладу, один із них в критичному стані під наглядом лікарів. Рятувальні служби розбирають завали та шукають живих людей. Уже весь світ зрозумів - нелюди прийшли вбивати українців, усіх... жінок, дітей... Орду можна зупинити тільки силою", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, усю Київську область, яка перебувала під тимчасовою російською окупацією, звільнили Збройні сили України. Коли нарешті українські війська, журналісти, медики увійшли до звільнених від окупантів міст, побачене приголомшило - окупанти влаштували геноцид на території України. Росіяни грабували будинки людей й влаштовували там безлад, палили оселі й автомобілі, морили голодом мирних громадян, катували їх, вбивали й ґвалтували. Лише у Бучі Київської області окупанти звірськи вбили щонайменше 300 цивільних людей.

Читайте також: