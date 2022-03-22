Російські окупанти обстріляли Оболонь у Києві, спалахнули дві будівлі, загинула людина: фото наслідків

Одна людина загинула, троє отримали поранення.
Російські окупанти у вівторок, 22 березня, обстріляли житловий масив в Оболонському районі Києва: через це спалахнули дві будівлі та вантажівка.
Про це повідомили у КМВА.
"Внаслідок удару, що був завданий по житловому масиву Оболонського району, загорілися дві будівлі та вантажівка. Одна людина загинула, троє отримали поранення. Завдяки діям сил Протиповітряної оборони вдалося збити ракету, яка могла уразити інші обʼєкти міста. Ще одна ракета системи залпового вогню “Смерч” упала в річку Дніпро та не здетонувала. Ніхто не постраждав", - йдеться у повідомленні.
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