Російські окупанти на Київщині обстріляли села та автобус із мирними жителями - прокуратура

Російські окупанти на Київщині обстріляли села та автобус із мирними жителями - прокуратура

Люди намагались втекти із зони бойових дій, проте їх обстріляли окупанти.

​​Окупанти обстріляли евакуаційний автобус та ряд сіл на Київщині. За цими фактами уже розпочали розслідування.

Про це повідомили в Офісі генерального прокурора.

За даними слідства, 7 березня 2022 року ворожі війська здійснили мінометний обстріл автобусу поблизу села Лютіж Вишгородського району Київської області. Поранено водія – військовослужбовця Національної гвардії України, який мав здійснити евакуацію мирного населення.

Крім того, вранці 7 березня окупанти обстріляли село Бишів Фастівського району. Зруйновано житлові будинки та господарські споруди, знищено транспортні засоби.

У селі Перемога Бучанського району військові Російської Федерації здійснили збройний напад на мирне населення та відкрили вогонь по будівлях населеного пункту. В селі Мощун зі стрілецької зброї поранено місцевого мешканця. А в Ірпені вогнепальне поранення отримала жінка.

Досудове розслідування у кримінальних провадженнях триває. За процесуального керівництва органів прокуратури Київщини розпочато розслідування за фактами посягання на територіальну цілісність і недоторканість України, а також порушення законів та звичаїв війни (ст. 110, ст. 438 КК України).

Читайте також: