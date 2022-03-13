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Російські окупанти можуть спробувати напасти на лівобережну частину Києва - Генштаб ЗСУ

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Російські окупанти можуть спробувати напасти на лівобережну частину Києва - Генштаб ЗСУ

Associated Press

Противник перейшов до оборони та утримує мережу блокпостів на ключових шляхах пересування.

На напрямку Бровари – Бориспіль ворог здійснює блокування траси Е95, продовжує заходи із перегрупування військ, поповнення запасів та ведення розвідки.

Про це 13 березня повідомляє Генштаб ЗСУ. 

"Противник перейшов до оборони та утримує мережу блокпостів на ключових шляхах пересування. Ймовірно, що після перегрупування військ та введення додаткових підрозділів, противник відновить наступальні дії з метою захоплення лівобережної частини міста Києва", - йдеться у повідомленні. 

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