Російські диверсанти, які захопили українську техніку і рухалися до центру Києва, знешкоджені - Міноборони

Російські диверсанти, які захопили українську техніку і рухалися до центру Києва, знешкоджені - Міноборони

Окупанти, які під виглядом українських військових і на українській техніці проривалися з Оболоні до центру Києва, були знищені.

Російських диверсантів, які, захопивши українську військову форму і техіну Нацгвардії, проривалась до центру Києва з Оболоні, знешкоджено.

Про це розповіла заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

Водночас очільник фракції "Слуга народу" Давид Арахамія і речниця "Слуги народу" Юлія Палійчук повідомили, що інформація щодо пересування ворожого ДРГ на машинах ЗСУ Києвом не відповідає дійсності.

"Екіпаж ідентифіковано - всі наші", - йдеться в повідомленні.

ТСН.ua з'ясовує всі обставини інциденту.

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