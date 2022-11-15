Російська ракета влучила в багатоповерхівку в Києві - Кличко

Зафіксовано ще один прильот у Печерському районі.

Ще одна російська ракета 15 листопада влучила в багатоповерховий будинок в одному з районів Києва.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

"Ще одне влучання в Печерському районі. Багатоповерхівка", - коротко написав він.

Раніше в Офісі Президента повідомляли про два прильоти в Печерському районі Києва. Там російські ракети влучили в два п'ятиповерхові будинки. У результаті в них спалахнули пожежі.

Нагадаємо, що по всій Україні, окрім Криму, триває повітряна тривога. Не нехтуйте власною безпекою - залишайтеся в укриттях.

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