Російська ракета влучила у багатоповерхівку в Києві: відео жахливих наслідків і реакція влади

Сьогодні вранці, 2 січня, Росія завдала по Києву масованого ракетного удару. Країна-терористка запустила по столиці аеробалістичні надзвукові ракети "Кинджал".

За словами очільника КМВА Сергія Попка, над столицею збили близько 60 ракет. Однак деякі з них таки завдали руйнівних наслідків по місту. Так, у Солом'янському районі Києва постраждав багатоквартирний житловий будинок.

Станом на 9:35 внаслідок атаки росіян постраждали кілька десятків людей. Мер столиці Віталій Кличко повідомив, що одна із поранених мешканок будинку, на жаль, загинула. Жінка померла просто у кареті "швидкої".

За його словами, нині госпіталізовано 27 осіб. Речник КМВА Михайло Шаманов в ефірі телемарафону розповів, що у поранених опіки, забої, є різні мінно-вибухові травми.

У будівлі нині ліквідовують загоряння та сильне задимлення. Всі служби працюють на місці. Рятувальники деблокували 17 людей, 117 мешканців вивели з будинку.

Ракетний удар по Києву 2 січня / Фото: Міністерство внутрішніх справ України

У Мережі вже з'явилося відео зі страшними наслідками російського терору. На кадрах видно понівечений житловий будинок, охоплений вогнем. Також рятувальники показали кадри порятунку цивільних.

Ракетний удар по Солом'янському районі Києва 2 січня

Пізніше мер столиці Віталій Кличко приїхав до багатоповерхівки у Соломʼянському районі столиці, де сталося загоряння внаслідок ранкової ракетної атаки. За його словами, картина там гнітюча.

"Зараз на місці працюють рятувальники, пожежні, медики. На цю годину одна жінка загинула, постраждали 33 людини. 32 із них медики госпіталізували", - повідомив він.

Неподалік від будинку організували тимчасовий пункт обігріву, де людям надають необхідну допомогу.

Президент України Володимир Зеленський також відреагував на масштабний обстріл. Він зауважив, що вже третю добу українські воїни ППО роблять неймовірну роботу.

"Із 31 грудня російські нелюди застосували вже близько 170 "шахедів" і десятки ракет різних типів. Абсолютна більшість із них була спрямована по цивільних обʼєктах. Я дякую всім партнерам, які допомагають у зміцненні нашого повітряного щита. І очевидно, що це допомагає рятувати сотні життів щодня і щоночі, які були б забрані російським терором, якби не "петріоти" та інші захисні системи", - сказав глава держави.

Крім того, речник МЗС України Олег Ніколенко повідомив, що у відповідь на чергову російську ракетну атаку по Україні міністр закордонних справ Дмитро Кулеба закликав іноземні держави вжити комплекс заходів, який, серед іншого, включатиме прискорення постачання Україні додаткових систем ППО, бойових дронів усіх типів, далекобійних ракет з радіусом дії 300+ кілометрів, а також ухвалення рішення про передачу заморожених російських активів для потреб України та припинення контактів із російськими дипломатами у відповідних столицях та міжнародних організаціях.

"Терористичний режим в Москві має відчути, що міжнародна спільнота не буде закривати очі на вбивства мирного українського населення та руйнування української критичної інфраструктури", - наголосив речник МЗС.

Ракетний удар по Києву 2 січня

Країна-агресорка РФ 2 січня завдала потужного масованого ракетного удару по Києву. Місто атакували різними типами ракет. Їх загарбники запускали групами у кілька хвиль. Понад півтора десятка стратегічних бомбардувальників Ту-95МС запустили крилаті ракети Х-101/Х555Х-55. Крім того, понад десять літаків Міг-31К запустили по столиці аеробалістичні ракети Х-47М2 "Кинджал".

Сили ППО збили понад шість десятків ракет Х-101/Х555Х-55 та десяток Х-47М2 "Кинджал".

За даними Київської міської військової адміністрації, станом на ранок внаслідок ракетної атаки зафіксовано падіння решток:

в Голосіївському р-ні на відкритій території.

в Печерському районі - на дах 9-ти поверхового житлового будинку + на ще один багатоповерховий будинок;

в Оболонському р-ні на нежитлову забудову;

в Святошинському р-ні (уточнюється);

в Подільському р-ні пошкоджено газову трубу.

У Києві після гучних вибухів з'явилися проблеми з електрикою. Крім того, світло зникло і в області. Повідомляли також про проблеми з водою та зв'язком.

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