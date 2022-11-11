Російська мова - все: у школах і садочках Києва внесли зміни до навчальних програм

Групи та класи перейдуть на державну мову.

У Києві повністю виключили російську мову з навчальних програм комунальних закладів дошкільної та загальної середньої освіти - у школах та дитячих садочках.

Таке рішення 10 листопада прийняли на засіданні Київської міської ради.

"В умовах війни з Російською Федерацією недоцільно та неправильно проведення навчального процесу та вивчення російської мови", - прокоментував рішення голова постійної комісії з питань освіти і науки, сім'ї, молоді та спорту Київради Вадим Васильчук.

Проєкт рішення передбачає організаційно-правові дії, направлені на перехід груп та класів з російської на державну мову - українську.

"Мова має значення, і в час війни – це питання національної безпеки", - додав Васильчук.

Нагадаємо, у столиці перейменували ще 11 вулиць, назви яких були пов'язані з Росією та радянським минулим.Тепер у Києві є вулиця Катерини Гандзюк, Якова Гніздовського, Пантелеймона Куліша т а інші.

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