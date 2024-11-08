Російська армія вдарила дронами по Київській області: є поранені

Один потерпілий у важкому стані.

Вночі проти 8 листопада російські військові атакували безпілотниками Київську область. Внаслідок ворожого удару поранення отримали щонайменше четверо людей.

Про це повідомив керівник Київської обласної військової адміністрації Руслан Кравченко.

"Внаслідок падіння уламків збитих ворожих цілей під час ракетної атаки на Київщину постраждало чотири людини. Це водії автомобілів, які перебували в авто біля місця падіння уламків", - повідомив чиновник.

З його слів, чоловіки отримали поранення різних ступенів. Втім, стан одного з них важкий. Двоє водіїв мають середній стан. Інший отримав легкі поранення.

"Всім надається необхідна медична допомога. Постраждалих госпіталізують до місцевої лікарні", - додав Кравченко.

Як повідомлялося, на світанку 8 листопада у Києві пролунав сильний вибух. Влада повідомила про роботу ППО.

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