Російська армія не залишила амбіцій остаточно взяти місто: Павлюк – про плани РФ щодо наступу на Київ

Водночас Олександр Павлюк зазначив, що загроза від Росії принципово відрізняється від тієї, яка була на початку війни.

Одне з найнагальніших завдань командувача Сухопутних військ ЗСУ – формування десяти нових бригад для підготовки до російського наступу. Хоча нестача особового складу викликає занепокоєння ще від грудня, коли мобілізація практично зупинилася, основною проблемою є техніка, а не люди. Україна відчайдушно потребує артилерії та бронетехніки, яку, сподіваємось, надасть Захід. Частину цих нових сил буде розгорнуто для захисту Києва.

Про це заявив командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-лейтенант Олександр Павлюк в інтерв'ю виданню The Economist.

За словами генерала, два з половиною роки після того, як російська армія опинилася (під Києвом – ред.) у глухому куті, вона не залишила своїх амбіцій остаточно взяти місто.

"Захист Києва залишається одним з наших головних завдань, як би важко не було на сході. Це серце України, і ми знаємо, яку ключову роль відіграватиме захист столиці в майбутньому", – наголосив він.

Але генерал Павлюк, який був відряджений до столиці у 2022 році, щоб допомогти зупинити спробу бліцкригу, каже, що загроза від Росії принципово відрізняється від тієї, яка була на початку війни. За його словами, російська армія більше не може здійснювати масштабні рейди на кілька фронтів.

"Росія використовує ракети, щойно зібрані з заводу, лише через кілька тижнів після виробництва, а не зі своїх колись величезних запасів. Збройні сили України також значно більші, ніж були", – підсумував командувач Сухопутних військ ЗСУ.

Нагадаємо, що Павлюк після повномасштабного вторгнення РФ декілька місяців очолював Київську ОВА, а також рік був командувачем Силами оборони Києва.

За словами командувача Сухопутних військ, сьогодні оборона Києва продовжує нарощуватися та посилюватися.

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