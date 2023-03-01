Росіяни змінили місце запуску дронів по Києву: у британській розвідці пояснили причини

Російська армія почала запускати іранські дрони-камікадзе з Брянської області, аби зменшити час перебування безпілотників у повітрі та додатково навантажити українську протиповітряну оборону.

Про це йдеться у щоденному звіті Міністерства оборони Великої Британії.

У британській розвідці зауважили, що 27 лютого Міноборони України підтвердило, що збило 11 дронів-камікадзе Shahed з 14 запущених протягом ночі.

Голова Київської міської військової адміністрації Сергій Попко повідомив, що 9 з них були збиті у повітряному просторі поблизу Києва. Ще три БПЛА знищили в Чернігівській області.

До цієї атаки не надходило жодних повідомлень про використання іранських дронів в Україні приблизно від 15 лютого.

Як зазначають у Міноборони Великої британії, таке зниження темпу атаки БПЛА, ймовірно, свідчить про те, що Росія вичерпала свої поточні запаси та шукатиме можливості їх поповнення.

"Через вектор атаки ці БПЛА, найімовірніше, були запущені з Брянської області РФ. Раніше єдиний пункт запуску, який спостерігали від середини грудня 2022 року, був у Краснодарському краї, через Азовське море. Другий пусковий майданчик дасть росіянам інший напрямок атаки, ближче до Києва. Його створили, аби зменшити час перебування дронів в повітрі над Україною та спробувати ще більше "розтягнути" українську ППО", - йдеться у повідомленні.

Атака дронами України у ніч проти 1 березня

Російські окупанти у ніч проти 1 березня атакували Україну дронами-камікадзе. "Шахеди" рухалися з півночі.

Вибухи пролунали на Полтавщині. Мешканці міста Кременчук чули звуки вибухів протягом години. Голова Полтавської ОВА Дмитро Лунін заявив, що, за попередньою інформацією, українські захисники збили до п'яти БпЛА.

Ворожий повітряний об'єкт також помітили на Київщині.

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