Росіяни завдали авіаудару по с. Комарівка в Бучанському районі: зруйновано два приватних будинки та крамниця

Інформація про загиблих та потерпілих уточнюється.
Російські війська продовжують знищувати українські міста та села. Ворог нещадно атакує будинки мирних жителів та інфраструктуру.
Так, сьогодні о 4:40 ранку окупанти завдали авіаудару по селу Комарівка в Бучанському районі на Київщині.
Про це повідомляє поліція Київської області.
В результаті обстрілу зруйновано два приватних будинки та крамниця. Інформація про загиблих та потерпілих уточнюється.
Поліція Київщини фіксує наслідки вибуху.
Нагадаємо, в усіх районах Київщини і в столиці проводяться пошукові контрдиверсійні заходи.
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