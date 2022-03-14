Росіяни завдали авіаудару по с. Комарівка в Бучанському районі: зруйновано два приватних будинки та крамниця

Росіяни завдали авіаудару по с. Комарівка в Бучанському районі: зруйновано два приватних будинки та крамниця

Інформація про загиблих та потерпілих уточнюється.

Російські війська продовжують знищувати українські міста та села. Ворог нещадно атакує будинки мирних жителів та інфраструктуру.

Так, сьогодні о 4:40 ранку окупанти завдали авіаудару по селу Комарівка в Бучанському районі на Київщині.

Про це повідомляє поліція Київської області.

В результаті обстрілу зруйновано два приватних будинки та крамниця. Інформація про загиблих та потерпілих уточнюється.

Поліція Київщини фіксує наслідки вибуху.

Нагадаємо, в усіх районах Київщини і в столиці проводяться пошукові контрдиверсійні заходи.

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