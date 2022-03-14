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Росіяни завдали авіаудару по с. Комарівка в Бучанському районі: зруйновано два приватних будинки та крамниця

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Росіяни завдали авіаудару по с. Комарівка в Бучанському районі: зруйновано два приватних будинки та крамниця

Поліція Київської області

Інформація про загиблих та потерпілих уточнюється.

Російські війська продовжують знищувати українські міста та села. Ворог нещадно атакує будинки мирних жителів та інфраструктуру. 

Так, сьогодні о 4:40 ранку окупанти завдали авіаудару по селу Комарівка в Бучанському районі на Київщині. 

Про це повідомляє поліція Київської області.

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В результаті обстрілу зруйновано два приватних будинки та крамниця. Інформація про загиблих та потерпілих уточнюється.

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Поліція Київщини фіксує наслідки вибуху.

Нагадаємо, в усіх районах Київщини і в столиці проводяться пошукові контрдиверсійні заходи.

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