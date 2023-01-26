Росіяни випустили в напрямку Києва понад 15 крилатих ракет - КМВА

Людей просять бути в укриттях до завершення тривоги.

Війська РФ зранку 26 січня під час масованої повітряної тривоги запустили в напрямку Києва понад 15 крилатих ракет. На щастя, ППО їх усі ліквідувала.

Про це заявив начальник КМВА Сергій Попко.

"Ворог випустив в напрямку Києва понад 15 крилатих ракет. Завдяки відмінній роботі ППО усі повітряні цілі були збиті!

Проте небезпека повітряних ударів не минула. Перебувайте в укриттях до завершення тривоги", - повідомив Попко.

Нагадаємо, у ніч проти 26 січня російські військові спробували атакувати Київ. окупанти відновили атаки території України іранськими дронами. Противник застосував 24 дрони. Усі 24 – знищили українські захисники.

Вже зранку 26 січня всю Україну знову охопила повітряна тривога.

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак о 8:27 повідомив про перші збиття ракет, які російська армія запустила по Україні.

Через загрозу ракетної атаки у Києві, Київській, Одеській та Дніпропетровській областях застосовуються екстрені відключення світла.

Наразі в Україні працює ППО - у низці областей лунають вибухи.

На тлі масштабної повітряної тривоги і загрози ракетного обстрілу українців закликають зберігати інформаційну тишу Зокрема, заборонено публікувати фото і відео роботи ППО (пуски ракет), інформувати про геолокацію військових (зображення позицій ППО), а також повідомляти про кількість техніки й пусків ракет, які чули або бачили.

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