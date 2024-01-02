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Росіяни вдарили по Києву ракетами: кількість потерпілих стрімко зросла

Автор
Олена КапнікОлена Капнік
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Росіяни вдарили по Києву ракетами: кількість потерпілих стрімко зросла

Швидка допомога. / Фото: УНІАН

117 мешканців вивели з пошкодженого будинку.

У Києві зросла кількість потерпілих внаслідок ракетного удару по місту зранку 2 січня. Станом на 09:32 відомо про щонайменше 20 постраждалих киян у будинку в Солом'янському районі.

Про це повідомив міський голова Віталій Кличко.

"Постраждало наразі 20 людей. 19 із них медики госпіталізували", - йдеться у повідомленні. 

За словами Кличка, рятувальники деблокували з багатоповерхівки 17 людей. Крім того, 117 мешканців вивели з будинку.

"У будівлі загоряння та сильне задимлення. Всі служби працюють на місці", - йдеться у дописі мера.

До слова, спочатку міський очільник інформував про трьох травмованих, а згодом - про десятьох та - 12.

Тим часом у КМВА зауважують, що в Солом’янському районі зафіксовано загоряння двох багатоповерхових житлових будинків. 

Як повідомлялося, після гучних вибухів у Києві почали зникати світло та вода. Через атаку тимчасово відсутнє світло в частині будинків у Шевченківському, Святошинському, Голосіївському та Оболонському районах.

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Дата публікації
Перегляди
6974
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