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Росіяни тероризували Київщину вночі: є кілька "прильотів" в одній з громад

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Росіяни тероризували Київщину вночі: є кілька "прильотів" в одній з громад

Фото: pixabay.com

Ворог атакував Київську область.

Росіяни тероризують Київщину вночі.

Про це пише у повідомленні у Telegram-каналі очільник Київської ОВА Олексій Кулеба. 

"Маємо декілька прильотів в одній із громад області. На місці працюють рятувальники та всі екстрені служби. Триває ліквідація пожежі та наслідків удару. Попередньо жертв і постраждалих немає. Наші сили ППО ліквідували ворожі повітряні об’єкти. Працюємо", - йдеться у повідомленні. 

Нагадаємо, що українські військові знищили 19 ворожих дронів-камікадзе за дві години. Так, із 22.00 по 24.00 год 26 жовтня, було випущено понад два десятки «Shahed-136». 

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Дата публікації
Перегляди
479
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