Росіяни тероризували Київ вісім годин: влада повідомила деталі атаки

Російська армія вночі знову атакувала столицю України ударними безпілотниками.

Про це повідомили у КМВА.

"Це була масована атака. На Київ ворожі дрони заходили як поодинці, так і групами. Напад відбувався хвилями, з різних напрямків, БпЛА заходили до міста на різних висотах – як на дуже низьких, так і на значних. Повітряна тривога у місті тривала вісім годин. У повітряному просторі над Києвом та на підступах до міста було знешкоджено понад три десятки російських БпЛА", - йдеться у повідомленні.

Раніше повідомлялося, що внаслідок атаки російських ударних безпілотників в шести районах міста зафіксовано падіння уламків. Пошкоджено житлові та нежитлові будівлі.

Виникли пожежі, які були оперативно ліквідовані. Станом на зараз відомо про двох постраждалих, їхньому життю загрози немає.

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