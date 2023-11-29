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Росіяни спробували атакувати дронами Київщину: які результати

Автор
Ірина Лаб'якІрина Лаб'як
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Росіяни спробували атакувати дронами Київщину: які результати

Дрони-камікадзе / Фото: ТСН.ua

Очільник області повідомив про успішну роботу ППО.

Російські війська ввечері 28 листопада намагався атакувати Київщину ударними дронами, однак сили ППО вдало відпрацювали.

Про це начальник Київської ОВА Руслан Кравченко повідомив у Мережі 29 листопада.

"28 листопада пізно ввечері ворог укотре намагався атакувати Київщину ударними дронами. У регіоні вдало відпрацювали сили ППО", – вказано в заяві.

Очільник ОВА зазначив, що влучань в обʼєкти критичної інфраструктури немає, як і пошкоджень внаслідок падіння уламків. Минулося без постраждалих.

Нагадаємо, окупанти у ніч проти 29 листопада атакували Україну безпілотниками Shahed та керованими авіаракетами Х-59. Сили ППО знищили усі дрони та дві ракети.

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