Росіяни спробували атакувати дронами Київщину: які результати

Російські війська ввечері 28 листопада намагався атакувати Київщину ударними дронами, однак сили ППО вдало відпрацювали.

Про це начальник Київської ОВА Руслан Кравченко повідомив у Мережі 29 листопада.

"28 листопада пізно ввечері ворог укотре намагався атакувати Київщину ударними дронами. У регіоні вдало відпрацювали сили ППО", – вказано в заяві.

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Очільник ОВА зазначив, що влучань в обʼєкти критичної інфраструктури немає, як і пошкоджень внаслідок падіння уламків. Минулося без постраждалих.

Нагадаємо, окупанти у ніч проти 29 листопада атакували Україну безпілотниками Shahed та керованими авіаракетами Х-59. Сили ППО знищили усі дрони та дві ракети.

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