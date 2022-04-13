Росіяни розстріляли дружину та двох дітей: у Києві врятували чоловіка з Бучі, який втратив родину

Росіяни розстріляли дружину та двох дітей: у Києві врятували чоловіка з Бучі, який втратив родину

Вбивці розстріляли дружину та двох маленьких синів Олександра.

У Києві в "Охматдиті" прооперували 41-річного чоловіка. Його родину російські окупанти розстріляли з БМП, коли люди намагались виїхати з Бучі.

Про це повідомили в "Охматдиті".

Чоловік розповів, що родом він з Донецька. У 2014 році, рятуючись від "руского міра", його родина переїхала до Бучі на Київщині. Проте російські вбивці прийшли і туди.

"Від початку повномасштабного російського вторгнення родина залишилася в Бучі. Не могли кинути дідуся — він паралізований. Понад тиждень жили у підвалі. Газу та централізованої води не було, їх врятувала криниця у дворі. Обстріли були постійні, тож родина вирішила тікати", - йдеться у повідомленні.

6 березня родина намагалась виїхати з Бучі, проте російські вбивці розстріляли їх. З усіх вижив лише Олександр. Його дружина Маргарита та двоє синів, віком 4 та 9 років, загинули.

"Коли ворожі БМП поїхали, Олександра врятували перехожі та довезли до ближньої лікарні. Там чоловіку ампутували ногу. Далі доправили до Охматдиту. Тут чоловік переніс ще не одну операцію. Розстріляну родину Олександра знайшов сусід через тиждень після трагедії. Він самостійно похоронив Маргариту та двох синів у Бучі", - повідомили в "Охматдиті".

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