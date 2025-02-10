Росіяни продовжують атакувати Київ: залишайтесь в безпечних місцях

Ворог продовжує атакувати столицю БпЛА. Звуки, які могли чути кияни, — робота українських захисників по цілям.

Про це заявив начальник Київської міської військової адміністрації у повідомленні у соцмережах Тимур Ткаченко.

Наразі падіння уламків не зафіксовано, залишайтесь в безпечних місцях до відбою.

Раніше на Київщині була оголошена повітряна тривога.

"У повітряному просторі зафіксовано БпЛА. Сили ППО працюють по цілях. Перебувайте в укриттях до кінця повітряної тривоги. Подбайте про власну безпеку. Дотримуйтеся інформаційної тиші – не фіксуйте та не викладайте в мережу роботу наших захисників", — йшлося у повідомленні.

Нагадаємо, що раніше російська ракета вдарила по одній з промислових зон Сум. За попередніми даними, постраждалих немає.

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