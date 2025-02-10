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Росіяни продовжують атакувати Київ: залишайтесь в безпечних місцях

Росіяни продовжують атакувати Київ: залишайтесь в безпечних місцях

Росіяни дронами надокучали мешканцям столиці під час повітряної тривоги / Фото: ТСН.ua

Ворог атакує столицю України.

Ворог продовжує атакувати столицю БпЛА. Звуки, які могли чути кияни, — робота українських захисників по цілям.

Про це заявив начальник Київської міської військової адміністрації у повідомленні у соцмережах Тимур Ткаченко

Наразі падіння уламків не зафіксовано, залишайтесь в безпечних місцях до відбою. 

Раніше на Київщині була оголошена повітряна тривога.

"У повітряному просторі зафіксовано БпЛА. Сили ППО працюють по цілях. Перебувайте в укриттях до кінця повітряної тривоги. Подбайте про власну безпеку. Дотримуйтеся інформаційної тиші – не фіксуйте та не викладайте в мережу роботу наших захисників", — йшлося у повідомленні. 

Нагадаємо, що раніше  російська ракета вдарила по одній з промислових зон Сум. За попередніми даними, постраждалих немає.

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