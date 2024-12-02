Росіяни понад чотири години тероризували Київ: перші деталі

За попередніми даними, минулося без жертв та постраждалих.

Росія знову запустила ударні дрони по Києву. Повітряна тривога в столиці тривала чотири з половиною години.

Про це повідомив очільник КМВА Сергій Попко.

"Чергова тривожна ніч для Києва. Дронів було чимало. І заходили вони як раніше - хвилями і з різних напрямків. Силами Оборони було виявлено і знешкоджено різними способами біля 20 ворожих БпЛА, які потенційно загрожували Києву. У столиці - без руйнувань і постраждалих. Дані оперативного зведення оновлюються та уточнюються", - написав він.

Раніше стало відомо, що "Шахед" влетів у будинок у Тернополі, є загиблі.

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