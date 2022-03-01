Росіяни під Києвом розбомбили житловий будинок: на місці утворилася величезна вирва, є жертва (фото)

Росіяни під Києвом розбомбили житловий будинок: на місці утворилася величезна вирва, є жертва (фото)

Чоловіка загиблої шукають.

Російська окупаційна армія, яка 24 лютого напала на Україну, й надалі обстрілює та бомбить наші міста і села. У Калинівці, що в Київській області, військові РФ влучили у приватний будинок.

Про це інформує ДСНС.

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У результаті бомбардування, яке сталося 28 лютого о 19:00, будинок людей вщент зруйновано. На його місці утворилася величезна вирва.

На місці виявлено залишки тіла господарки, дані встановлюються. Тривають пошуки чоловіка.