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Росіяни під Києвом розбомбили житловий будинок: на місці утворилася величезна вирва, є жертва (фото)

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© ДСНС у Київській області
© ДСНС у Київській області
© ДСНС у Київській області

Чоловіка загиблої шукають.

Російська окупаційна армія, яка 24 лютого напала на Україну, й надалі обстрілює та бомбить наші міста і села. У Калинівці, що в Київській області, військові РФ влучили у приватний будинок.

Про це інформує ДСНС.

У результаті бомбардування, яке сталося 28 лютого о 19:00, будинок людей вщент зруйновано. На його місці утворилася величезна вирва. 

На місці виявлено залишки тіла господарки, дані встановлюються. Тривають пошуки чоловіка.

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до 6:00 28 лютого військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • В особовому складі - 5710 осіб, полонених - 200.
  • Знищено та пошкоджено літаків – 29 од;
  • гелікоптерів – 29 од;
  • танків ‒ 198;
  • ББМ ‒ 846;
  • артилерійських систем – 77;
  • засоби ППО - 7;
  • РСЗВ - 24;
  • цистерн з ПММ - 60;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3;
  • катери – 2 одиниці;
  • автомобільної техніки - 305.

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню:

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