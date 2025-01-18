Категорія
Київ
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Росіяни майже вісім годин тероризували Київщину: перші деталі атаки 

Росіяни майже вісім годин тероризували Київщину: перші деталі атаки 

Шахед / Фото ілюстративне / Фото: varta1

У регіоні працювала ППО. Минулося без жертв та постраждалих.

Сьогодні вночі росіяни атакували Київську область БпЛА. Повітряна тривога тривога тривала майже 8 годин.

Про це повідомив т.в.о. очільника Київської ОДА Микола Калашник. 

"У регіоні працювали сили ППО. Є збиті ворожі цілі. Постраждалих серед населення немає. Влучань в об’єкти критичної чи житлової інфраструктури не допущено. У двох районах області уламками збитих ворожих цілей пошкоджено 3 приватних будинки, 2 господарчі будівлі та 4 автомобілі. У будівлях посічені фасади та покрівлі, вибиті вікна", - написав він.

Наразі оперативні групи продовжують роботу з фіксації наслідків ворожої атаки.

Нагадаємо, 18 січня у Києві прогриміли вибухи. Згодом стало відомо, що росіяни обстрілюють місто балістичними ракетами. Внаслідок атаки загинули чотири людини, ще троє дістали поранення. 

Читайте також:

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Наступна публікація