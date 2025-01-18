Росіяни майже вісім годин тероризували Київщину: перші деталі атаки 

У регіоні працювала ППО. Минулося без жертв та постраждалих.

Сьогодні вночі росіяни атакували Київську область БпЛА. Повітряна тривога тривога тривала майже 8 годин.

Про це повідомив т.в.о. очільника Київської ОДА Микола Калашник.

"У регіоні працювали сили ППО. Є збиті ворожі цілі. Постраждалих серед населення немає. Влучань в об’єкти критичної чи житлової інфраструктури не допущено. У двох районах області уламками збитих ворожих цілей пошкоджено 3 приватних будинки, 2 господарчі будівлі та 4 автомобілі. У будівлях посічені фасади та покрівлі, вибиті вікна", - написав він.

Наразі оперативні групи продовжують роботу з фіксації наслідків ворожої атаки.

Нагадаємо, 18 січня у Києві прогриміли вибухи. Згодом стало відомо, що росіяни обстрілюють місто балістичними ракетами. Внаслідок атаки загинули чотири людини, ще троє дістали поранення.

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