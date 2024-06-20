Росіяни атакували Київську область "Шахедами": які наслідки

Вночі 20 червня російська армія атакував Київську область ударними безпілотниками. Сталося падіння уламків збитих дронів.

Про це повідомив керівник Київської обласної військової адміністрації Руслан Кравченко.

"Вночі ворог атакував нашу область ударними дронами. Уламками пошкоджені лінії електропередач та обладнання одного з підприємств. Всі наслідки атаки оперативно ліквідовуються", - наголосив Кравченко.

Окрім того, біля одного з населених пунктів виникла пожежа трав'яного настилу. Її вже приборкали рятувальник.

За словами очільника Київської ОВА, влучань в об’єкти житлової чи критичної інфраструктури не зафіксовано. Інформації про потерпілих немає.

Як повідомлялося, цієї ночі РФ потужно вдарила по енергетичних об'єктах у чотирьох областях. Зокрема, є пошкодження на Київщині.

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