Росіяни атакували Київ "Шахедами": що відомо

Російська армія атакувала Київ безпілотниками. У столиці повітряна тривога тривала від 20:26 18 березня до 02:18 19 березня - протягом майже шести годин.

Про це повідомили у пресслужбі Київської міської військової адміністрації.

Зазначається, що на підступах до Києва та в повітряному просторі столиці було зафіксовано 45 російських БпЛА. 19 дронів знищили сили ППО, а решта - локаційно втрачені або покинули повітряний простір.

За попередньою інформацією, пошкоджень та постраждалих на території Києва не допущено.

Як повідомлялося, пізно ввечері 19 березня росіяни вдарили по лікарні в Сумах. Минулося без потерпілих.

Читайте також: