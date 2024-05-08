Росіяни атакували Київ крилатими ракетами: що відомо

В столиці руйнувань не зафіксовано.

Росія вночі проти середи, 8 травня, завдала ракетного удару по Києву. Силами та засобами протиповітряної оборони всі повітряні цілі в районі столиці були знищені.

Про це повідомили у пресслужбі Київської міської військової адміністрації.

"Ворог завдав ракетного удару - застосував крилаті ракети Х-101/Х-555/Х-55 із бортів стратегічних бомбардувальників Ту-95МС. Повітряна тривога у столиці тривала понад три години", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що російські ракети заходили для ударів по Києву з різних напрямків. Втім, силам ППО вдалося уразити всі цілі. Наразі точна кількість об'єктів встановлюється.

За попередніми даними, в столиці минулося без постраждалих та руйнувань.

Як повідомлялося, вночі ворог також атакував дронами і ракетами Київщину. В області спрацювала ППО. Втім, у чотирьох районах зафіксовано падіння уламків.

Відомо, що Росія атакувала об'єкт цивільної інфраструктури на Київщині - у Броварському районі. Травмовано щонайменше двох осіб.

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