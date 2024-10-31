Росіяни атакували безпілотниками Київську область: які наслідки

Вночі проти 31 вересня армія РФ атакувала Київську область ударними безпілотниками. Спрацювала ППО, але сталися падіння уламків.

Про це повідомив керівник Київської обласної військової адміністрації Руслан Кравченко.

За його словами, під час атаки дронів влучань в об’єкти житлової чи критичної інфраструктури не сталося. Втім, в одному з районів уламки збитого ворожого дрону виявлені на відкритій території містечка для ВПО.

Всі ворожі цілі, які летіли на Київщину, було знищено. Постраждалих серед населення немає.

Як повідомлялося, цієї ночі РФ знову вдарила по Києву "Шахедами". Внаслідок атаки ударних дронів зафіксовано падіння уламків в Подільському районі.

Читайте також:

З кожним днем все гірше! Кривий Ріг, Київ, Харків! Боляче дивитись на наслідки

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.