Росіяни атакували безпілотниками Київську область: які наслідки

Вночі проти 24 вересня армія РФ вкотре атакувала Київську область ударними безпілотниками. Через атаку дронами двічі оголошували тривогу, яка тривала понад дев'ять годин.

Про це повідомив керівник Київської обласної військової адміністрації Руслан Кравченко.

"В області працювали сили ППО. Ворожі цілі знищено. Влучань в об’єкти критичної чи житлової інфраструктури не допущено. Постраждалих серед населення немає", - наголосив чиновник.

В одному з районів Київської області внаслідок падіння уламків збитих ворожих цілей є незначні пошкодження вікон в будівлях двох підприємств. Крім того, сталося пошкодження корпусу трансформатора та займання трав'яного настилу. Пожежа ліквідована.

Нагадаємо, росіяни атакували Київ "Shahed" вночі 24 жовтня. Це вже 14-й раз від початку жовтня.

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