Росія здійснила ракетний удар по Києву: стали відомі наслідки

Зафіксовано загоряння у Голосіївському та Подільському районах Києва унаслідок атаки ворога у ніч проти 12 лютого 2025 року.

Про це заявив начальник КМВА Тимур Ткаченко у повідомленні у соцмережах.

"Інформація щодо постраждалих встановлюється, на місце прямують служби. Повітряна тривога триває. Залишайтеся в укриттях. Також у Соломʼянському районі — пожежа в нежитловому приміщенні", - йдеться у повідомленні.

"Виклик екстрених служб у Солом’янський, Святошинський. Голосіївській та Подільський райони міста. Повітряна тривога триває. Залишайтеся в укриттях" - додав мер міста Віталій Кличко.

За оперативною інформацією, у Соломʼянському та Святошинському районах Києва зафіксовано загоряння на дахах житлових будинків. - зазначили у КМВА.

"Росія здійснила ракетний удар по Києву та Київщині, ППО /ПРО працювала по балістиці. Ось так Путін хоче завершення війни" - заявив керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак.

"Пожежі в Голосіївському, Подільському та Святошинському районах. В Оболонському - палає на території промзони. Попередньо — пошкоджені будівлі поряд. Всі служби прямують на місця" - уточнив ситуацію пізніше Кличко.

"У Святошинському районі загоряння на даху девʼятиповерхівки. До медиків наразі ніхто не звертався" - резюмував Кличко.

Нагадаємо, що раніше повідомлялося, що у ніч проти 12 лютого 2025 року в Україні у багатьох областях була оголошена повітряна тривога через атаку ударних безпілотників РФ. Працювали сили ППО, також у низці міст та регіонів пролунали вибухи.