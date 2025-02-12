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Росія здійснила ракетний удар по Києву: стали відомі наслідки

Росія здійснила ракетний удар по Києву: стали відомі наслідки

Уночі 12 лютого 2025 року росіяни ракетами атакували Київ / Фото: ТСН.ua

Ворог ударив по Києву.

Зафіксовано загоряння у Голосіївському та Подільському районах Києва унаслідок атаки ворога у ніч проти 12 лютого 2025 року. 

Про це заявив начальник КМВА Тимур Ткаченко у повідомленні у соцмережах. 

"Інформація щодо постраждалих встановлюється, на місце прямують служби. Повітряна тривога триває. Залишайтеся в укриттях. Також у Соломʼянському районі — пожежа в нежитловому приміщенні", - йдеться у повідомленні. 

"Виклик екстрених служб у Солом’янський, Святошинський. Голосіївській та Подільський райони міста. Повітряна тривога триває. Залишайтеся в укриттях" - додав мер міста Віталій Кличко

За оперативною інформацією, у Соломʼянському та Святошинському районах Києва зафіксовано загоряння на дахах житлових будинків. - зазначили у КМВА. 

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"Пожежі в Голосіївському, Подільському та Святошинському районах. В Оболонському - палає на території промзони. Попередньо — пошкоджені будівлі поряд. Всі служби прямують на місця" - уточнив ситуацію пізніше Кличко. 

"У Святошинському районі загоряння на даху девʼятиповерхівки. До медиків наразі ніхто не звертався" - резюмував Кличко. 

Нагадаємо, що раніше повідомлялося, що у ніч проти 12 лютого 2025 року в Україні у багатьох областях була оголошена повітряна тривога через атаку ударних безпілотників РФ. Працювали сили ППО, також у низці міст та регіонів пролунали вибухи. 

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