Росія забила на сполох, вигадавши фейк про Києво-Печерську лавру: що каже Ткаченко

В Росії поширюють фейк про начебто домовленості між Україною та ЮНЕСКО про вивезення з Києво-Печерської лаври християнських цінностей, зокрема святих мощів.

Про це заявляють російські засоби масової пропаганди з посиланням на Службу зовнішньої розвідки РФ.

Фейк РФ про Києво-Печерську лавру

"Між Києвом та ЮНЕСКО досягнуто домовленості про вивезення з Києво-Печерської лаври християнських цінностей, зокрема святих мощів", – пишуть пропагандисти.

Там додають із посиланням на російську розвідку, що цінності з лаври начебто планується передати музеям Італії, Франції, Німеччини та Ватикану під приводом порятунку від російських ракетних ударів.

У розвідці країни-агресорки також заявили, що "рішучість довести до кінця спецоперацію стає лише твердішою" начебто через те, що для РФ "захист" Києво-Печерської лаври має "глибинний духовний вимір".

До поширення фейків уже традиційно долучилася й РПЦ. Там заявили про стурбованість інформацією про вигадане "вивезення українською владою до Європи святинь та мощів із Києво-Печерської лаври".

Що про це каже Ткаченко

Російську брехню спростував міністр культури України Олександр Ткаченко.

"Чим більше Лавра стає українською, тим більше підгорає на болотах. Єдине завдання, яке стоїть перед нами зараз щодо Лаври – захистити її від руского міра та остаточно впенитися, що всі наші українські сакральні реліквії на місці", – йдеться в заяві міністра в Мережі.

"Жодна сакральна цінність не покине територію України. А все викрадене росії доведеться повернути", – наголосив Ткаченко.

Виселення УПЦ МП з лаври

Нагадаємо, Мінкульт розірвав угоду з УПЦ МП про оренду Національного заповідника "Києво-Печерська лавра". Приводом стали порушення під час користування майном лаври, зокрема самочинні новобудови на території монастиря.

Так, УПЦ мала під 29 березня 2023 року залишити територію лаври, однак не зробила цього одразу. Ба більше, віряни вигнали комісію, яка прибула до лаври для повернення її майна на баланс держави.

В середині квітня Мінкульту все ж вдалося розпочати перевірку в лаврі. Там зафіксували руйнування та пошкодження об'єктів культурної спадщини.

5 червня комісія Мінкульту завершила роботу в Києво-Печерській лаврі і підписала із заповідником акт приймання-передавання держмайна. Заповідник висунув вимогу УПЦ МП протягом трьох робочих днів звільнити територію, припинити використання та повернути заповіднику його майно.

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