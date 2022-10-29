"Росія все ще хоче захопити Київ": новий голова КМВА розповів, як посилюють захист столиці

Новий голова КМВА наголосив, що ризик для Києва не зникав.

У Києві вдосконалюються оборона та система ППО для забезпечення додаткового захисту міста, адже Росія не відмовилась від бажання захопити столицю.

Про це заявив новий очільник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко в інтерв'ю "НВ".

За його словами, ризик повторного наступу росіян на Київ залишається. Тому нині проводиться робота із забезпечення частин та підрозділів, залучених в обороні міста.

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"Я гадаю, що з боку РФ бажання захопити столицю України є завжди і Росія не відмовилася від нього... Удосконалюється система оборонних рубежів, районів та позицій, облаштовані різного роду загородження, включаючи мінно-вибухові. Створена система вогневого ураження, суттєво удосконалюється система протиповітряної оборони. Всі комунальні служби міста готові виконувати свої завдання", – сказав новий голова КДВА генерал-полковник Сергій Попко.

На його думку, найстрашнішим для росіян є "наша правда", а також здатність швидко відновлювати місто після їхніх ударів.

"Ми усвідомлюємо усі ризики та намагаємося забезпечити нормальну життєдіяльність міста в тих умовах, які ми маємо. Наш спротив в усіх сферах — найголовніша наша зброя", – підсумував Попко.

Нагадаємо, міський голова Києва Віталій Кличко 28 жовтня повідомив, що столиця отримала нове обладнання ППО для захисту об'єктів енергосистеми. Він висловив сподівання, атак та провокацій із дронами-камікадзе і ракетами РФ вже не буде.

Тим часом речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко запевнив, що створення ударного угруповання, яке б могло здійснити вторгнення на територію України з Білорусі, наразі не фіксується, проте заходи РФ і РБ цілеспрямовано проводяться. Наразі армія РБ продовжує заходи з прикриття кордону, а сама Білорусь не припиняє підтримувати збройну агресію Росії проти України, надаючи свою територію, свій повітряний простір та інфраструктуру.

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