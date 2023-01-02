Росія вночі вдарила дронами по Києву: все, що відомо про атаку (фото)

У ніч проти 2 січня російська армія вдарила дронами по Києву. Було пошкоджено об'єкти критичної інфраструктури та житлові будинки. У регіоні відбуваються аварійні відключення світла.

ТСН.ua зібрав усе, що відомо про атаку.

Росія випустила 40 дронів

За інформацією сил протиповітряної оборони, 40 ворожих дронів-камікадзе йшли на Київ. Мер столиці Віталій Кличко повідомив, що всі цілі були знищені. Із них 15 - над сусідніми областями, 3 - в Київській області, 22 - над Києвом.

Фото: Офіс генерального прокурора

Постраждалі та руйнування

Під час нічної атаки були пошкоджені об‘єкти енергетичної інфраструктури.

У Деснянському районі Києва уламки "шахедів" впали на проїжджу частину дороги. У будинку поруч пошкоджено вікна, повідомив заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко.

Унаслідок російської атаки на Київщині також пошкоджено приватні будинки.

За попередньою інформацією, ніхто не постраждав. На місці падіння уламків 19-річний хлопець наступив на уламки скла та отримав різану рану.

Фото: Офіс генерального прокурора

Фото: Офіс генерального прокурора

Відключення світла у Києві

Унаслідок пошкодження об'єктів енергетичної інфраструктури в Києві відбуваються аварійні відключення електроенергії. Також знеструмлені об'єкти теплопостачання.

Водопостачання столиці здійснюється в штатному режимі, зазначив мер Кличко.

Фото: Офіс генерального прокурора

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