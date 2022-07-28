Росія випустила по Київській області сім ракет - Кулеба

П'ять влучань сталося у Вишгородському районі Київщини, ще дві ракети збили сили протиповітряної оборони України.

Про це повідомив голова Київської військової адміністрації Олексій Кулеба.

"Такі зухвалі дії росіян вкотре доводять, що вони зазіхають не тільки на наші землі, а й на нашу незалежність та автентичність. Але наша держава і наша суверенність є непорушними", - сказав він і привітав українців із Днем Української Державності.

Нагадаємо, у Київській області палають пожежі після прильотів ракет із Білорусі.

День Державності: в чому сенс і цінність нового свята – історик Олександр Алфьоров

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