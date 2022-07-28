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Росія випустила по Київській області сім ракет - Кулеба

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Росія випустила по Київській області сім ракет - Кулеба

Скриншот із відео

Зранку 28 липня Росія випустила по Київській області сім ракет.

П'ять влучань сталося у Вишгородському районі Київщини, ще дві ракети збили сили протиповітряної оборони України.

Про це повідомив голова Київської військової адміністрації Олексій Кулеба.

"Такі зухвалі дії росіян вкотре доводять, що вони зазіхають не тільки на наші землі, а й на нашу незалежність та автентичність. Але наша держава і наша суверенність є непорушними", - сказав він і привітав українців із Днем Української Державності.

Нагадаємо, у Київській області палають пожежі після прильотів ракет із Білорусі.

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