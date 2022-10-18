Росія вдарила трьома ракетами по Києву - ОП

Росія зранку 18 жовтня завдала ракетного удару по Києву. Зафіксовано три прильоти по об'єкту енергозабезпечення на лівому березі столиці.

Про це повідомив заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко.

Мер Києва Віталій Кличко уточнив, що ракети поцілили в об'єкт критичної інфраструктури в Деснянському районі.

"Всі служби слідують на місце. Детальніша інформація згодом", - написав він.

Нагадаємо, на Київщині, як і майже по всій Україні, триває повітряна тривога. Не нехтуйте власною безпекою - залишайтеся в укриттях!

Зранку 18 жовтня російська армія вкотре завдала ракетних ударів по містах України. Під обстріл потрапили Дніпро, Кривий Ріг, Харків, Житомир та Івано-Франківськ. Окупанти атакували критичну інфраструктуру. У містах є перебої з електро- та водопостачанням.

Обстріл регіонів за 17 жовтня: рашисти продовжують гатити по критичній інфраструктурі

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