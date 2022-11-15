Росія вдарила ракетами по Києву: над містом піднявся стовп диму

Мешканців Київщини закликають залишатися в укриттях.
У Києві та Київській області вдень 15 листопада пролунало щонайменше три вибухи після оголошення масштабної повітряної тривоги.
Про це повідомляють місцеві мешканці в Мережі.
В одному з районів Києва після вибуху піднявся стовп диму. Мешканців Київщини закликають залишатися в укриттях до сигналу "відбій повітряної тривоги".
Нагадаємо, що знімати наслідки ракетних ударів та роботу протиповітряної оборони заборонено!
Про вибухи також повідомляли у Сумах та в Чернігівській області. За попередньою інформацією, там спрацювала протиповітряна оборона. Офіційної інформації щодо вибухів поки немає.
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