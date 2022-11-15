Росія вдарила ракетами по Києву: над містом піднявся стовп диму

У Києві та Київській області вдень 15 листопада пролунало щонайменше три вибухи після оголошення масштабної повітряної тривоги.

Про це повідомляють місцеві мешканці в Мережі.

В одному з районів Києва після вибуху піднявся стовп диму. Мешканців Київщини закликають залишатися в укриттях до сигналу "відбій повітряної тривоги".

Також читайте В Україні оголошено масштабну повітряну тривогу: летять російські ракети

Нагадаємо, що знімати наслідки ракетних ударів та роботу протиповітряної оборони заборонено!

Про вибухи також повідомляли у Сумах та в Чернігівській області. За попередньою інформацією, там спрацювала протиповітряна оборона. Офіційної інформації щодо вибухів поки немає.

Як поводитися з дітьми під час війни та повітряної тривоги: поради психологів для батьків

Читайте також: