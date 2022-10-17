Росія вдарила по житловому будинку в Києві: під завалами перебувають люди

Наразі відомо про 18 постраждалих в результаті російської атаки, ще двох людей шукають під завалами.

Росія зранку 17 жовтня вдарила дроном-камікадзе по житловому будинку в Шевченківському районі Києва. Під завалами врятували 18 людей, ще двох шукають.

Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко.

Чи є загиблі - поки невідомо, інформація уточнюється.

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"Рятувальні роботи тривають. Триває гасіння зруйнованих будівельних конструкцій та розбір завалів", - написав Кличко.

Нагадаємо, раніше Кличко показав уламки одного з іранських дронів-камікадзе, яким російська армія зранку 17 жовтня атакувала Київ.

Мер столиці також закликав утриматися від поїздок до середмістя без гострої потреби. У центрі Києва перекритий рух транспорту на ділянках кількох вулиць.

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