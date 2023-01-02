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Росія спрямувала на Київщину дрони: з'явилися нові фото ворожої атаки

Автор
Оксана ЗінченкоОксана Зінченко
Дата публікації
Перегляди
5327
Час на прочитання
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© Офіс генерального прокурора
© Офіс генерального прокурора
© Офіс генерального прокурора
© Офіс генерального прокурора

Інформація щодо жертв на Київщині уточнюється. 

Уночі 2 січня 2023 року окупаційні війська РФ з використанням безпілотних літальних апаратів атакували Київщину. 

Про це повідомляє Офіс генпрокурора. 

Внаслідок ворожої атаки пошкоджено об'єкт критичної інфраструктури, житлові будинки та господарчі споруди. 

За попередньою інформацією, жертв і постраждалих немає, інформація наразі уточнюється. 

На місцях подій працюють прокурори та слідчі, які документують порушення норм міжнародного гуманітарного права країною-агресоркою РФ.  Розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ст. 438 КК України).

Нагадаємо, Київська область другу ніч поспіль відбивала атаки ворожих дронів.

За словами голови Київської ОВА Олексія Кулеби, росіяни запустили декілька хвиль дронів-шахедів. Ворог цілився в об’єкти критичної інфраструктури. 

У результаті нічної атаки Києва пошкоджені об‘єкти енергетичної інфраструктури. В столиці станом на ранок 2 січня запроваджено аварійні відключення електроенергії. 

Над Києвом було збито 22 повітряних цілі.

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Дата публікації
Перегляди
5327
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