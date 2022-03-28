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Росія продовжує нарощувати війська біля Києва - Генштаб ЗСУ

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Росія продовжує нарощувати війська біля Києва - Генштаб ЗСУ

Окупанти хочуть оточити столицю.

Росія продовжує нарощувати свої війська біля Києва. Вони намагаються оточити українську столицю. 

Про це 28 березня повідомили у Генштабі ЗСУ

"Незважаючи на заяви посадових осіб міністерства оборони та генерального штабу російської федерації, щодо зміни планів та пріоритетних завдань, противник продовжує нарощування угрупування військ навколо столиці. Російські війська продовжують безуспішні спроби зайняти позиції, з яких можна було б атакувати або оточити Київ", - йдеться у повідомленні. 

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