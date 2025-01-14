Росія потужно атакувала дронами Київщину: деталі

Вночі росіяни знову атакували Київську область ударними безпілотниками. Минулося без постраждалих, але є руйнування.

Про наслідки повідомили в КОВА.

"Чергова неспокійна ніч для Київщини. Ворог знову атакував БпЛА. В області працювали сили ППО. Є збиті цілі. Постраждалих серед населення немає. Влучань в об’єкти критичної чи житлової інфраструктури не допущено", - написав т.в.о очільника Київської ОДА Микола Калашник про наслідки ворожої атаки на Київщину.

Однак внаслідок падіння уламків збитих цілей в одному із населених пунктів пошкоджено дах приватного будинку. Також фіксуються падіння збитих цілей поза межами населених пунктів на відкритих ділянках місцевості.

Наразі оперативні служби продовжують роботу з виявлення наслідків нічної атаки ворога.

Нагадаємо, у ніч проти 14 січня РФ атакувала Україну 80 ударними БпЛА типу "Shahed" і безпілотниками-імітаторами різних типів з напрямків Міллерово, Орел, Курськ, Приморсько-Ахтарськ, що в Росії. Українська ППО збила 58 ворожих дронів, ще 21 БпЛА локаційно втратили.

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