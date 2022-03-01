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Росія посилить атаку на Київ: місто оточать і відбуватимуться жахливі бої – CNN

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Росія посилить атаку на Київ: місто оточать і відбуватимуться жахливі бої – CNN

УНІАН

На територію України ще не було введено близько чверті російських військ.

За даними джерел у владі США, президент Росії Володимир Путін планує значно посилити тиск та атаку на Київ, зокрема, американські чиновники припускають, що столицю буде взято в облогу, а потім у місті відбуватимуться жахливі бойові дії.

Про це повідомляє CNN.

Згідно з повідомленням, на територію України ще не було введено близько чверті російських військ. Джерела у владі США звертають увагу на велику колону російської техніки, яка прямує в напрямку української столиці.

В американській розвідці вважають, що російська армія може задіяти проти Києва "менш стримане бомбардування, включно з авіаударами, ракетами великої дальності та артилерією".

"Вони (росіяни – ред.) були сповільнені, і вони були розчаровані відсутністю прогресу щодо Києва, і одна з речей, яка може призвести до цього, ­– це переоцінка їхньої тактики та можливості для них бути більш агресивними та більш відкритими як за розміром, так і за масштабами їхнього націлювання на Київ", ­– заявило джерело в Пентагоні.

Американські посадовці припускають, що Київ буде взято в облогу, а потім у місті відбуватимуться жахливі бойові дії.

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до 6:00 28 лютого військам країни-загарбниці Росії були завдані такі втрати:

  • В особовому складі - 5710 осіб, полонених - 200.
  • Знищено та пошкоджено літаків – 29 од;
  • гелікоптерів – 29 од;
  • танків ‒ 198;
  • ББМ ‒ 846;
  • артилерійських систем – 77;
  • засоби ППО - 7;
  • РСЗВ - 24;
  • цистерн з ПММ - 60;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3;
  • катери – 2 одиниці;
  • автомобільної техніки - 305.

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню:

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