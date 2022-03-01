Росія посилить атаку на Київ: місто оточать і відбуватимуться жахливі бої – CNN

На територію України ще не було введено близько чверті російських військ.

За даними джерел у владі США, президент Росії Володимир Путін планує значно посилити тиск та атаку на Київ, зокрема, американські чиновники припускають, що столицю буде взято в облогу, а потім у місті відбуватимуться жахливі бойові дії.

Про це повідомляє CNN.

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Згідно з повідомленням, на територію України ще не було введено близько чверті російських військ. Джерела у владі США звертають увагу на велику колону російської техніки, яка прямує в напрямку української столиці.

В американській розвідці вважають, що російська армія може задіяти проти Києва "менш стримане бомбардування, включно з авіаударами, ракетами великої дальності та артилерією".

"Вони (росіяни – ред.) були сповільнені, і вони були розчаровані відсутністю прогресу щодо Києва, і одна з речей, яка може призвести до цього, ­– це переоцінка їхньої тактики та можливості для них бути більш агресивними та більш відкритими як за розміром, так і за масштабами їхнього націлювання на Київ", ­– заявило джерело в Пентагоні.

Американські посадовці припускають, що Київ буде взято в облогу, а потім у місті відбуватимуться жахливі бойові дії.