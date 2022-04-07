Росія планувала різанину та терор у Бучі: німецька розвідка перехопила розмови вбивць

Різанина у Бучі входила у план російських військових. Вони хотіли залякати українців терором.

Федеральна розвідувальна служба Німеччини отримала радіоперехоплення російських вбивць, на якому вони відверто обговорюють масові вбивства українців на Київщині.

Про це повідомляє німецьке видання Spiegel.

Видання зазначає, що німецька розвідка має дані, які повністю спростовують заяви російських вбивць про те, що РФ не причетна до різанини у Бучі.

На одному із радіоперехоплень чути, як російський солдат говорить про те, що його колеги вбили людину, яка їхала на велосипеді. В іншому перехопленому радіоповідомленні окупант дає наказ своєму підлеглому про те, що росіяни спочатку розпитали про позиції ЗСУ, а потім розстріляли мирних людей.

Також німці мають докази, що до різанини у Бучі причетні найманці із "групи Вагнера", які воювали у Сирії.

Фото: Український центр безпеки та співпраці

Німецька розвідка спростувала також ті факти, що вбивства мирних могли бути випадковістю. У них є докази про те, що звірства у Бучі були планом російських вбивць з метою залякати та унеможливити опір українців. Також німці мають докази, що росіяни вчиняють терор і на інших тимчасово окупованих територіях, які поки не контролює Україна.

Нагадаємо, в Ірпені російські окупанти розстрілювали людей, після чого давили тіла танками. Звільнивши місто, останки загиблих доводилося збирати частинами.

Також російські окупанти у Гостомелі Київської області тренувались вбивати, розстрілюючи мирних жителів. У селищі знайшли вбитими 11 людей.