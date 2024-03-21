Росія під час удару по Києву зруйнувала склад ROZETKA (фото)

Під час атаки на зміні було 99 людей.

Російські окупанти під час ракетної атаки на Київ 21 березня зруйнували склад інтернет-магазину ROZETKA. Постраждали будівля, автівки та товари. На щастя, люди поранень не отримали.

Про це на своїй сторінці написав співзасновник та співвласник інтернет-магазину Владислав Чечоткін.

“На зміні було 99 людей. Вони не постраждали. Дякую нашій службі безпеки, яка розробила протоколи щодо атак і змушує усіх дотримуватися правил. Люди були в бомбосховищі та завдяки цьому залишилися неушкодженими. Дякую кожному нашому співробітнику. За мужність, за бажання працювати, за те, що ми рухаємося вперед. Все інше — дрібниці. Відбудуємо. Відпрацюємо. Вистоїмо”, - наголосив Владислав Чечоткін.

Постраждали авто, будівля та склад

Товари клієнтів також знищені

Нагадаємо, що найближчим часом Росія знову може вдарить по Києву.

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