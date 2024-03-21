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Росія під час удару по Києву зруйнувала склад ROZETKA (фото)

Росія під час удару по Києву зруйнувала склад ROZETKA (фото)

Росіяни зруйнували склад ROZETKA / Фото: соцмережі

Під час атаки на зміні було 99 людей.

Російські окупанти під час ракетної атаки на Київ 21 березня зруйнували склад інтернет-магазину ROZETKA. Постраждали будівля, автівки та товари. На щастя, люди поранень не отримали. 

Про це на своїй сторінці написав співзасновник та співвласник інтернет-магазину Владислав Чечоткін.

“На зміні було 99 людей. Вони не постраждали. Дякую нашій службі безпеки, яка розробила протоколи щодо атак і змушує усіх дотримуватися правил. Люди були в бомбосховищі та завдяки цьому залишилися неушкодженими. Дякую кожному нашому співробітнику. За мужність, за бажання працювати, за те, що ми рухаємося вперед. Все інше — дрібниці. Відбудуємо. Відпрацюємо. Вистоїмо”, - наголосив Владислав Чечоткін.

Постраждали авто, будівля та склад / ©
Постраждали авто, будівля та склад
Товари клієнтів також знищені / ©
Товари клієнтів також знищені

Нагадаємо, що найближчим часом Росія знову може вдарить по Києву.

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