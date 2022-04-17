"Росія не відмовилася від ідеї захопити Київ" - ОВА

Від початку війни Київ був головною ціллю ворога.

Очільник Київської міської військової адміністрації, генерал-майор Микола Жирнов підкреслив, що Росія все ще робитиме спроби захопити Київ. Кремль поки не відмовився від своєї головної цілі.

Про це він повідомив в інтерв'ю виданню "Вечірній Київ".

"Попри це, хоч ворог і зазнав збитків, російська федерація має великі ресурси — як людські, так і технічні. Ми розуміємо: щоб підготуватись противнику, потрібен час. Але ми також розуміємо, що від своєї мети заволодіти як столицею, так і всією Україною, він не відмовився", - зазначив він.

Микола Жирнов зазначив, що армія РФ поповнює свої втрати, накопичує ресурси та ремонтує техніку, готує її до застосування.

"Розуміючи це, ми готуємося до всіх можливих сценаріїв і навіть до найгірших – до повторної спроби взяти Київ", - сказав він.

Нагадаємо, очільник військової адміністрації пояснив, чому росіяни обстрілювали житлові квартали Києва.

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