Росія намагалася вчинити в Києві 9 травня серію терактів: агентів ГРУ затримали, стали відомі подробиці (фото)

Служба безпеки України затримала агентурно-бойову групу російського ГРУ, яка планувала серію терактів у Києві до 9 травня. Правоохоронці запобігли чотирьом терактам.

Про це повідомили в пресслужбі СБУ.

Як стало відомо, у результаті багатоетапної спецоперації у столиці затримано агентів російського ГРУ, які встановлювали вибухові пристрої в будівельних гіпермаркетах відомої мережі та біля одного із кафе.

Саморобні вибухові пристрої були замасковані в упаковки з-під чаю. Вони складалися із таймера, детонатора і пластичної вибухівки із запалювальною сумішшю, яка мала спричинити масштабні пожежі.

“За задумом російської спецслужби, вибухівка повинна була здетонувати у пікові години відвідуваності гіпермаркетів, щоб завдати максимальної шкоди цивільному населенню. Крім того, її планували розмістити серед легкозаймистих матеріалів – щоб таку пожежу не вдалося швидко ліквідувати. Ще один теракт мав відбутися біля популярного київського кафе. Російські агенти хотіли закласти вибухові пристрої у запарковану поруч автівку”, - розповіли в СБУ.

Російські спецслужби таким чином хотіли дестабілізувати ситуацію в Україні та надіслати сигнал у символічний для Кремля день 9 травня про нібито наявність у Києві російського підпілля, яке чекає приходу “руського міра”.

“Плануючи ці теракти, російські спецслужби вкотре продемонстрували свою злочинну суть. Ми спрацювали на випередження і вчасно зірвали плани ворога. Кожен крок злочинців задокументовано - їх чекає заслужене покарання. Як і кожного, хто намагається працювати на користь рф. Символічно, що дати, до яких росіяни хочуть приурочити свої теракти, поступово стають символом провалу їхніх спецслужб”, - заявив Голова СБУ Василь Малюк.

Водночас куратором терактів був співробітник ГРУ Юрій Сизов, який проходить службу у військовій частині №92154. Він особисто давав вказівки завербованим агентам і навіть записав відеоінструкцію із встановлення вибухового пристрою в одному з магазинів цієї ж мережі у московській області.

“СБУ тривалий час слідкувала за його діяльністю і покроково документувала злочинні дії агентури. Зокрема, Юрій Сизов відповідав ще за проведення диверсії в Україні, яка мала відбутися на Львівщині у лютому 2024 року. Тоді СБУ також зіграла на випередження і запобігла вибухам. Зараз Служба безпеки встановила увесь ланцюжок цієї мережі, включаючи агентурно-бойові групи, контрабандистів, які доставляли вибухівку із території рф, а також безпосередніх виконавців теракту: їх затримали на гарячому, коли ті встановлювали вибухові пристрої в третьому гіпермаркеті”, - додали в СБУ.

Затриманим вже повідомлено про підозру за трьома статтями КК України:

⁠ст. 111 (державна зрада);

⁠ст. 113 (диверсія);

⁠ст. 258 (терористичний акт).

Їм загрожує довічне ув’язнення.

Нагадаємо, що Росія планувала теракти у Києві 9 травня.

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