Росія може знову напасти на Київ: генерал Грузевич розповів, чи готова Україна до опору

Росія може знову напасти на Київ: генерал Грузевич розповів, чи готова Україна до опору

Росія і досі не вивела із Білорусі частину своїх військ.

Російські окупанти можуть здійснити ще одну спробу нападу на Київ. А тому українські військові зараз роблять все можливе, щоб захистити столицю та область.

Про це повідомив заступник начальника штабу Командування Сухопутних військ ЗСУ, бригадний генерал Олександр Грузевич, пише "Суспільне"

Олександр Грузевич зазначив, що в російських вбивць було дві стратегічні цілі - це вихід на кордони Луганської та Донецької областей та захоплення столиці України. Наразі окупантам нічого не вдалось.

"Зараз він перенацілить свої сили для того, щоб здійснити хоча б одну ціль. Вірогідність того, якщо він буде мати успіх, я в цьому сумніваюсь, то вірогідність того, що буде спроба наступу на Київ все ж є. По тих силах, які залишаються, що одним із варіантів розвитку подій, після перегрупування, буде повторна спроба захопити столицю. Однозначно. Це дозволить ворогу створити свої умови вийти “переможцями”, бо зараз Росія, як "загнаний вовк" — тримається тільки на своїй пропаганді", — зазначив генерал.

Грузевич додав, що у Білорусі досі залишається багато російських військових. Там вони перегруповуються.

"Третину сил ми знищили, третину він перекидає на Схід, а третину він залишив у Білорусі. Тому що, якщо ми всі сили перекинемо на схід, щоб його обороняти — у нього можливість "будь ласка, з іншого боку заходь". Але ми на це не купимось. Ми вживаємо усіх заходів задля оборони Києва та області", - наголосив генерал Грузевич.

Нагадаємо, Федеральна розвідувальна служба Німеччини отримала радіоперехоплення російських вбивць, на якому вони відверто обговорюють масові вбивства українців на Київщині.

Також російські окупанти у Гостомелі Київської області тренувались вбивати, розстрілюючи мирних жителів. У селищі знайшли вбитими 11 людей.